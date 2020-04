🎥 Dury moest afscheid nemen van trouwe luitenanten: "Ik had het stapsgewijs gedaan"

Het is toch een grote verandering bij Zulte Waregem. Het clubbestuur schudde de technische staf door elkaar en Francky Dury moest afscheid nemen van zijn twee assistenten waarmee hij al jaren werkte.

Ronny Verriest en Eddy Vandenberghe werden vervangen door Davy De fauw en Timmy Simons. Nieuw en jong bloed dus. Dury legt uit: "Het voorstel kwam van de club om te verjongen", zegt hij bij Play Sports Kot. "Wij zaten inderdaad met een T1, T2 en T3 die zestigers zijn. Ik ben dan nog de oudste. Ik kan het wel begrijpen, maar ik had het stapsgewijs gedaan. Met één nu en dan binnen twee of drie jaar."

Het is gebeurd en Dury moet ermee verder. Al was het niet makkelijk om afscheid te nemen. "Nee, dat is niet makkelijk, anders zou ik liegen. Maar het is gebeurd en ik kan dat begrijpen. Ik zit ook tussen het bestuur en de technische staf. Davy wou eigenlijk nog een jaar voetballen, maar het bestuur heeft met hem onderhandeld. En toen ik vernam dat Timmy kandidaat was, wou ik onmiddellijk met hem werken."

