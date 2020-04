Nieuw contract of laten gaan? Antwerp-icoon laat zijn licht schijnen over drie gevallen: "Aan hem zou ik een prestatiegericht contract voorstellen"

De spelerskern van Antwerp zou er volgend seizoen wel eens helemaal anders kunnen uitzien. Enkele grote namen zijn einde contract. We legden ons oor te luister bij clubicoon Cisse Severeyns en vroegen hem met welke spelers hij zou doorgaan.

Stel, Cisse Severeys is sportief directeur van Royal Antwerp FC en hij mag beslissen over het lot van Steven Defour, Kevin Mirallas en Zinho Gano.

"Puur op basis van kwaliteit heeft hij altijd een plaats in de ploeg. Bij Anderlecht en Burnley was hij telkens op niveau, áls hij fit was. Daar kan je ook niet naast kijken, zijn blessuregevoelige reputatie. Als hij wegvalt blijf je met De Sart en Haroun over als centrale, controlerende middenvelders. En je hebt er echt wel drie nodig. Daarom zou ik hem een prestatiegericht contract geven, zodat je waar krijgt voor je geld."

"Speler van het jaar worden in Griekenland dat doe je niet zomaar. Bij Everton was hij ook onmisbaar wanneer hij in zijn beste doen verkeerde. Maar bij Antwerp zag ik toch vooral aanpassingsproblemen. Hij wisselde goede met heel slechte momenten af. Waar ik vooral fan van ben is van zijn veelzijdigheid. Je kan hem op links, op rechts, in steun van een diepe spits of als spits zelf posteren.

Ik zou hem er dus bij houden. Zeker als ze straks eventueel beslissen om Lamkel Zé te verkopen. Als ze een goed bod voor hem ontvangen mag hij volgens mij wel vertrekken van de club."

Zinho Gano (gehuurd met aankoopoptie)

"Van de drie vind ik dat hij de minste meerwaarde heeft. Het verschil tussen hem en Mbokani is te groot. Bij Waasland-Beveren en Oostende lukte het, hogerop bij Genk en Antwerp kan hij zijn stempel niet drukken. Voor hem zie ik wel mogelijkheden, maar dan net onder de topclubs."