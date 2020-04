Einde van het tijdperk Bölöni bij Antwerp of gaat hij nog door? "Een frisse wind kan geen kwaad"

Of dit seizoen nog (gedeeltelijk) wordt afgewerkt is alles behalve duidelijk. Als er nog gespeeld wordt zijn het misschien de laatste matchen van Laszlo Bölöni in de Antwerpse dug-out. Het contract van de oudste coach in ons land bij de oudste club van het land loopt bijna af.

De Roemeen werd in 2017 na de promotie aangesteld en maakte van Antwerp op korte tijd een luis in de pels van de topclubs, geruggensteund door een ambitieus bestuur dat elk jaar betere spelers afleverde. Maar beslist Antwerp om volgend seizoen met iemand anders door te gaan? Of zet Laszlo Bölöni zelf een punt achter de samenwerking, zoals sommige geruchten doen vermoeden?

"Wat Antwerp in die drie jaar onder Bölöni bereikt heeft is prachtig. Credtis voor hem en voor alle mensen die voor de sterke groep hebben gezorgd", is Cisse Severeyns vol lof over de Roemeen in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Frisse wind vs geen must

Wat is het advies van de topschutter van 1988, verdergaan met Bölöni of niet? "(denkt lang) Dat is een moeilijk geval. Langs de ene kant is het niet verkeerd om voor een frisse wind te kiezen. Dat kan altijd nuttig zijn. Maar natuurlijk is het geen must om hem te laten gaan. Er is enorm veel respect voor wat hij verwezenlijkt heeft bij de club."

Bölöni is na Francky Dury de langst zittende trainer in de Jupiler Pro League. Kan de 67-jarige Roemeen er nog eens twee of drie jaar bij doen? "Waarom niet? Het kan allemaal. Kijk naar Dury die, met een kleine onderbreking, al sinds mensenheugenis al aan het roer staat bij Zulte Waregem. Op lange termijn is er sprake van gewenning tussen trainer en spelers."