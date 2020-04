KAA Gent doet mooie geste voor Gentse ziekenhuizen: "Ook na de coronacrisis zal het nuttig blijven"

KAA Gent heeft veel respect voor het werk dat de zorgverleners momenteel leveren in de strijd tegen het coronavirus. Daarom waren er de voorbije weken verschillende foto's van zorgverleners uit de Gentse ziekenhuizen te zien op de social media van de club.

Nu heeft de club voor een extra "beloning" geregeld, want ze hebben 100 gebruiksvriendelijke tablets geschonken aan 4 verschillende Gentse ziekenhuizen. Op donderdag 30 april zullen er verschillende spelers, onder meer Kaminski en Vadis Odjidja, een bezoek brengen aan de ziekenhuizen.

Vadis Odjidja gaf meer uitleg over de actie. "Zo kunnen we op verschillende afdelingen voor extra communicatie zorgen. Ook na de coronacrisis zullen de tablets nuttig blijven voor de ziekenhuizen", staat te lezen in een officieel bericht van de club.