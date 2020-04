'Project Restart' schiet bij burgemeester van Liverpool in verkeerde keelgat: "Belachelijk: Beëindig de competitie meteen, met Liverpool als kampioen"

Wie volgt het voorbeeld van Nederland en Frankrijk, die hun competities definitief stopzetten dit seizoen? In Engeland zijn de meningen alvast verdeeld. De burgemeester van Liverpool neemt alvast een duidelijk standpunt in.

Vrijdag komt de Premier League samen om "Project Restart" te bespreken. De bedoeling is om op 8 juni terug te gaan voetballen, al dan niet op neutraal terrein. Joe Anderson, de burgemeester van Liverpool, is allerminst een fan van het idee.

"De wedstrijden mogen dan al achter gesloten deuren gespeeld worden, sowieso zal er veel volk op straat komen", waarschuwt hij. "Het beste is om de competitie onmiddellijk te beëindigen. Met Liverpool als kampioen, uiteraard."

Volksfeest

'The Reds' stonden dan ook afgetekend aan de leiding. Exact 30 jaar was het geleden dat de roodhemden hun laatste titel veroverden. De supporters snakken naar een ongezien volksfeest, maar Corona gooit roet in het eten.

"Je denkt toch niet dat de mensen dat niet gaan vieren? Het is voor onze politie al moeilijk genoeg om de mensen uit de parken te houden als het mooi weer is. Bij zo'n historische gebeurtenis gaan ze zich dan zeker niet aan social distancing houden", besluit Anderson.