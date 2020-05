D'Onofrio spreekt over Preud'homme als coach bij Antwerp: "Storck zal het niet worden"

Luciano D'Onofrio wil de komende weken beslissen wie volgend seizoen de coach zal zijn van Antwerp FC. De sterke man van het stamnummer één is alvast open. Twee namen vallen af.

Luciano D’Onofrio wil de komende weken rond de tafel gaan zitten met Laszlo Bölöni. De coach gaf in de Hongaarse kranten aan dat hij toe is aan een andere uitdaging, maar trok vervolgens zijn staart in.

“Het was de bedoeling om voor de play-offs samen te zitten”, verduidelijk D’Onofrio in La Capitale. “Dat is niet gelukt, maar het is de bedoeling om in de komende twee weken een beslissing te nemen.”

Het is de bedoeling om in de komende twee weken een beslissing te nemen

Ondertussen passeerden al namen van mogelijk opvolgers de revue op de Bosui. “Voor alle duidelijk: Michel Preud’homme zal het niet worden. Ook Bernd Stock niet. Het zou zomaar Bölöni kunnen zijn.”