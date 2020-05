Lid van werkgroep Pro League spreekt zich uit over format: "Westerlo laten stijgen volgens mij niet correct, OHL en Beerschot waren enige die in aanmerking kwamen"

Een beslissing moeten we dus niet voor 15 mei verwachten, maar intussen buigt de werkgroep van de Pro League zich wel over een concreet voorstel naar volgend seizoen toe. De CEO van Union SG, Philippe Bormans, maakt daar ook deel van uit en hij heeft er wel een mening over.

Bormans weet ook dat er een compromis zal moeten gevonden worden. "Met 16, 17 of 18? We gaan moeten kijken hoeveel dagen er gevoetbald kan worden, met ook nog de breaks van de nationale ploegen, de Europese competities en het bekervoetbal. Voor mij is het wel duidelijk dat een normale competitie met 16 en play-offs quasi onmogelijk is. Volgend seizoen wordt een overgangsjaar", meent Bormans.

Maar met wie? Maakt Westerlo dan kans op promotie? Nee, zegt Bormans. "Voor mij maken Beerschot en OHL veel kans op 1A, net als dat Waasland-Beveren niet gedwongen kan worden om te degraderen. Op het moment dat de hele crisis alles stillegde, waren er 18 ploegen die kans maakten op 1A. De 16 ploegen in 1A en Beerschot en OHL."

"Maar stel dat je nog die terugwedstrijd kan spelen tussen OHL en Beerschot. Dat gaat nooit met publiek kunnen zijn. In hoeverre is dat correct tegenover OHL? Nee, we moeten naar een compromis."

We zitten in een situatie waarbij 1B sterker is dan rechterkolom van 1A

En wat met 1B? Dat is al veel langer dan vandaag een probleem. "Voor mij is het geen goed idee om daar ploegen als Seraing en RWDM te gaan insteken. Die gaan we dan in dezelfde problemen brengen. We hebben met acht een gecummuleerd verlies van 40 miljoen euro."

"Dat toont toch aan dat er iets mis is in 1B. Heel dat opzet is niet normaal. Beerschot kon drie jaar op rij promoveren, maar slaagde daar niet in. We zitten in een situatie waarin 1B sterker is dan de rechterkolom van 1A. Terwijl er in 1A clubs zitten die heel weinig inspanning doen omdat de kans op degraderen toch heel klein is."