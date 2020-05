"De woede blijft": Thomas Didillon blikt terug op het moment waarop hij bij Anderlecht opzij werd geschoven en drukt zich uit tegenover Vincent Kompany

Thomas Didillon had dit seizoen geen uitzicht op speelminuten en wou niet verkommeren op de bank van Anderlecht. Genk bood een reddingsboei aan en paars-wit liet de Fransman vertrekken.

De doelman blikt terug op het moment waar het voor hem misliep. "Ik ben vooral geschokt met de manier waarop alles intern is afgehandeld. Pas op het einde van de mercato ben ik opzij geschoven en zelf iets ondernemen ging niet meer. Alle clubs hadden hun doelman al", verklaarde Thomas Didillon bij Sudpresse.

Bovendien kwam het ook als een donderslag bij heldere hemel voor Didillon. "De directie liet me zelfs weten dat ze niet op een bod zouden ingaan en dat ze me voor elke prijs zouden willen houden. Ik liet daarom zelfs een mooie aanbieding uit de Ligue 1 varen. En plots, na een competitiematch (1-2 nederlaag tegen Oostende, nvdr.), gaf Kompany aan dat ze op zoek waren gegaan naar een andere doelman", legde keeper van Genk uit.

"Wanneer ik eraan terugdenk voel ik nog steeds onrecht. Vincent Kompany, die als speler-trainer een keuze heeft gemaakt die ik moet respecteren, kan ik niets kwalijk nemen. En ik vergeet ook niet dat Anderlecht in me geloofde en me na een ingewikkeld seizoen bij Metz kwam wegplukken. Dankzij RSCA heb ik Europa ontdekt."

"Maar de woede blijft. 'Unfinished business', zoals bij Metz. Daar werd ik ook om duidelijk extrasportieve redenen opzij geschoven voor Kawashima, terwijl ik mijn aandeel had in de titel in de Ligue 2 en de redding in de Ligue 1", besloot hij.