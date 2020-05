Ariël Jacobs opteert voor optimisme: "Ondanks een zwakke start kon Anderlecht zich wel nog kwalificeren voor POI"

Het is nog niet zeker of de competitie daadwerkelijk stopgezet wordt of niet, maar Ariël Jacobs laat alvast zijn licht schijnen over wat we het afgelopen seizoen wel al gezien hebben.

"Wat zeker is, is dat Club Brugge een verdiende kampioen is. Een sterk gestructureerd team, met enkele goede individuen", aldus de oud-coach van Anderlecht. "Het feit dat ze zo'n grote voorsprong bij elkaar gesprokkeld hadden, bewijst dat ze staan waar ze horen te staan."

Over zijn voormalige club is Jacobs minder zeker van zijn stuk. "Het is allemaal nog een beetje onduidelijk. Dit seizoen was er vooral een om van te leren. Door de vele veranderingen was het een moeilijk seizoen voor Anderlecht. Maar ondanks een zwakke start maakten ze nog steeds kans op play-off 1."

Jacobs ziet ook nog andere punten die van belang kunnen zijn bij het nieuwe Anderlecht. "De jongeren krijgen hun kans en dat is goed. Maar hoeveel tijd zullen die jongeren nog krijgen, gezien de financiële schulden van de club? Hoelang vooraleer de club genoodzaakt is hen te verkopen?"

Ook over de andere clubs wil Jacobs graag een woordje kwijt. 'Gent heeft er een solide seizoen opzitten. Charleroi was sterk dit seizoen en zal volgend seizoen moeten bevestigen. Antwerp heeft bevestigd."

"En bij Standard is het grootste probleem de regelmaat, maar dat is een probleem dat zich al langer voordoet dan vandaag. Anders strijden ze nu mee om de tweede plek. En ook nog een duim voor KV Mechelen, dat als promovendus een knappe zesde plek behaalde in het klassement."