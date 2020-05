Racing Genk wilt verdedigende sterkhouder nog minstens één jaar houden

Jhon Lucumi is nog maar 21 jaar, maar staat al in de belangstelling van enkele topclubs. Zo kan hij al rekenen op interesse van Sevilla. Maar Racing Genk lijkt nog niet te willen meewerken aan een transfer van de Colombiaanse verdediger.

"Lucumi is nog maar 21", zegt technisch directeur Dimitri De Condé in HBVL. "Hij kan zich hier best nog een jaartje verder ontwikkelen. De stap hogerop komt deze zomer nog te vroeg", vindt hij.

In 2018 kaapte Genk Lucumi weg voor 2,5 miljoen uit Colombia. Ondertussen zou hij al drie maal zoveel waard zijn. Naast Lucumi hebben de Limburgers met Carlos Cuesta nog een Colombiaanse centrale verdediger in zijn rangen.

Ook Joakim Maehle staat in de belangrstelling van enkele clubs. De rechtsachter wordt ook door veel clubs in de gaten gehouden vanwege zijn enorme loopvermogen en aanvallende impulsen, zorgt hij voor veel gevaar.