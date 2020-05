UPDATE: Jupiler Pro League is afgelopen

Premier Sophie Wilmès heeft tijdens haar persconferentie een update gegeven over professionele sport in België. Het seizoen zit er bij ons op!

Wilmès deelde mee dat er geen professionele sport mag plaatsvinden tot 31 juli. Dat betekent dat er een punt gezet wordt achter het huidige seizoen. Dat bevestigde Pro League-voorzitter Peter Croonen reeds.

Het is nu aan de Pro League om te beslissen wat het met de af te werken wedstrijden zal gebeuren. Zo moet er nog beslist worden of de titel daadwerkelijk aan Club Brugge wordt toegewezen. Ook over de dalers en stijgers moet nog worden beslist.

De Algemene Vergadering gaat zeker door op 15 mei. Dan moeten er knopen doorgehakt worden.