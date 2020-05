Anderlecht-CEO pleit andermaal voor de verdeling van Europese inkomsten en vreest dat clubs onderuit zullen gaan als ze zich niet aanpassen

Anderlecht was een van de clubs die gebaat zou zijn geweest met een verderzetting van de competitie, maar dat is nu niet langer mogelijk. CEO Karel Van Eetvelt reageerde op de beslissingen van de Veiligheidsraad.

Karel Van Eetvelt, die toch al wel wat watertjes doorzwommen heeft in de bedrijfswereld, zag nooit eerder een crisis van dit formaat. "De clubs moeten zich nu als een bedrijf gedragen: als de inkomsten dalen, dan moet je je aanpassen, en wie dat niet doet, gaat eraan", liet de CEO van RSCA optekenen in VTM Nieuws.

Financiële solidariteit

"Ofwel ga je vol in de herstructurering, wat in het voetbal niet evident is, of je kiest, zoals we bij Anderlecht deden, voor een collectief pad. Alle medewerkers leverden inspanningen die ons tot het einde van dit seizoen erdoor helpen. Maar als de situatie nog veel langer aanhoudt, dan moeten we nóg stappen zetten", ging hij verder.

Tot slot kwam Van Eetvelt nog eens terug op zijn vraag naar solidariteit, ook op financieel vlak, van de clubs die Europees zullen spelen volgend seizoen. "Dat zou rechtvaardig zijn. Niet alle clubs konden hun kansen verdedigen en dan moet je een compensatie uitdokteren voor de geleden schade."