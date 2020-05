Ondanks het feit dat play-off 1 erg dichtbij was voor KV Mechelen: "We blijven voorstander van geen play-offs"

Of KV Mechelen op speeldag 30 het ticket voor play-off 1 veilig had kunnen stellen op het veld van Racing Genk zullen we nooit weten. Tot op heden heeft de club dus nog nooit mogen proeven van de kampioenschapseindronde.

Mits een overwinning op het veld van Racing Genk -of een gelijkspel als Anderlecht niet won op de slotspeeldag- was KV Mechelen voor het eerst sinds de invoering van de play-offs zeker geweest van een ticket voor play-off 1. In het verleden was Malinwa er al een paar keer erg dichtbij, maar toen grepen ze er net naast. Naar 18 ploegen zonder play-offs? "Iets om trots op te zijn", sprak algemeen directeur Frank Lagast over de zesde plaats na 29 speeldagen bij Gazet van Antwerpen. "Als je er zo veel jaren op zit te wachten hoop je natuurlijk om er een keer bij te zijn", ging hij verder. Toch pleit de bestuurder van KVM voor een afschaffing van het huidige systeem. "Maar iedereen weet dat KV Mechelen voorstander is van een competitie zónder play-offs, met achttien ploegen. Rechttoe rechtaan. Play-off 1 is tof, maar Play-off 2 blijft een kerkhof en enorm verlieslatend", stelde Lagast ook zelf een format voor.