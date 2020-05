Marc Van Ranst stelt twee voorwaarden voor bekerfinale begin augustus

Door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad weten we dat we ons vanaf begin augustus weer aan competitievoetbal mogen verwachten. Als de maatregelen niet veranderen natuurlijk. De bekerfinale lijkt de eerste match te zullen worden.

Peter Croonen, de CEO van de Pro Leauge, gaf dat ook aan na de persconferentie van premier Sophie Wilmès. "We zouden de bekerfinale op 1 of 2 augustus kunnen spelen, zodat die een testmoment is voor andere wedstrijden en grote evenementen", reageerde Croonen achteraf.

Marc Van Ranst had het daarvoor al over een 'symbolische bekerfinale'. "Het zou leuk zijn moest die partij kunnen doorgaan", zei de viroloog, maar hij stelde wel twee voorwaarden daarvoor. "Het zal voor een leeg stadion moeten gebeuren én de curve moet helemaal omlaag zijn." Van een groot voetbalfeest op de Heizel zal er begin augustus dus nog geen sprake zijn.

Hij denkt dat we pas weer supporters in het stadion gaan zien als er een vaccin is.