Alessandro Ciranni klaar voor volgende stap: "Moeskroen is een springplank, ook voor mij"

De 23-jarige Italiaanse Belg van Moeskroen mag terugblikken op een erg sterk seizoen. En dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan in voetballand. Tal van clubs houden de situatie van Ciranni, die nog tot juni 2022 onder contract ligt op Le Canonnier, in de gaten.

Toen we met Alessandro Ciranni spraken, werd het nieuws verspreid dat Moeskroen er voor het BAS toch is in geslaagd om de licentie voor volgend seizoen te behalen, dit al voor de vijfde keer in zes seizoenen. "Ik kreeg het ook net door! Dit is toch een hele opluchting, want het was toch een onzekere periode. En Moeskroen hoort gewoon niet in tweede of derde klasse", aldus Ciranni.

De ex-speler van Racing Genk gooide hoge ogen in zijn eerste seizoen in de Jupiler Pro League. Door zijn offensieve impulsen en puntgave traptechniek werd zijn naam driftig genoteerd in de notitieboekjes van de scouts. "Mijn goede seizoen geeft zeker voldoening. Maar tegelijkertijd wakkert dat de ambitie alleen nog maar meer aan. Ik moet hier zeker niet weg, maar ik steek ook niet onder stoelen of banken dat Moeskroen voor veel spelers een springplank is. Ook voor mij", bekent hij eerlijk.

Rapid Wenen

De kans dat Ciranni ook volgend seizoen in Henegouwen zal spelen, lijkt dan ook klein. "Ik moet hier zeker niet weg, maar als de kans zich voordoet... Net zoals elke sportman ben ik ambitieus en wil ik steeds die stappen voorwaarts blijven zetten."

Naast enkele Belgische (top)clubs zou vooral Rapid Wenen geïnteresseerd zijn in de offensieve rechtsachter. "Rapid Wenen... die naam is inderdaad al wel vaker gevallen (lacht). En wat die Belgische clubs betreft: ik probeer er me zo weinig mogelijk mee bezig te houden. Dat zijn zaken die mijn makelaar regelt. Maar af en toe licht hij een tip van de sluier. Er is wel degelijk interesse van enkele leuke clubs, maar een akkoord is nog veraf", besluit Alessandro Ciranni.