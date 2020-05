Alessandro Ciranni blikt terug op eerste seizoen in Jupiler Pro League: "Doku? Een TGV, die speelt binnen enkele jaren bij een Europese topclub"

Alessandro Ciranni mag terublikken op een sterk seizoen bij Moeskroen. Als nieuwkomer in de JPL had hij een aanpassingsperiode nodig, waarna hij erg fraaie dingen liet zien. De offensieve rechterflankverdediger brandt van ambitie om op dit elan verder te gaan.

De 23-jarige Ciranni doorliep de jeugd van Racing Genk. Na omzwervingen bij MVV (Eerste Divisie) en Fortuna Sittard (Eredivisie) maakte hij dit seizoen bij Moeskroen kennis met de Jupiler Pro League.

"Ik moet bekennen dat ik het de eerste weken moeilijk had. Ik moest mijn spel aanpassen aan de Belgische manier van voetballen, aan een veel hogere intensiteit dan dat ik gewend was. Dat was een moeilijke periode, maar ik ben steeds hard blijven werken. Daarna is alles steeds in stijgende lijn blijven gaan."

Het duurde tot het einde van de heenronde vooraleer Ciranni Hollerbach helemaal kon overtuigen. Met twee goals en zes assists ogen zijn statistieken dan ook verre van slecht. "Ik ben erg offensief ingesteld als rechtsachter. En ook op stilstaande fases ben ik erg gevaarlijk met mijn trap. Dat is een wapen. Het geeft me veel voldoening dat ik me in het team heb kunnen knokken en me kan tonen op het hoogste niveau. Tegelijkertijd motiveert dit me om nog een extra stap te zetten", aldus Ciranni.

"Doku? Een TGV"

Moeskroen mag terugblikken op andermaal een sterk seizoen. Enkele jongens werden al getipt bij topclubs. "Alex Garcia is echt een hele goeie! Maar ook Asobutey maakte indruk op mij, net als Boya. En natuurlijk Jean Butez. Ik heb al met heel wat goede doelmannen samengespeeld, maar Butez is echt ongelooflijk. Goede voeten en schitterende reflexen. Een bescheiden jongen ook. Het verbaast me dan ook niet dat hij in de belangstelling staat van tal van clubs."

Maar ook bij andere teams zag Ciranni enkele toppers rondlopen. "Zoals Hans Vanaken, vooral in Jan Breydel. Die jongen straalt zoveel rust uit aan de bal, ongezien. Mbokani blijft dan weer een voorhoede op zichzelf, een echte topper. In de Beker was Doku mijn rechtstreekse concurrent... Tja, die is supersnel, een TGV! Het zou me verbazen als die binnen een paar jaar niet bij een Europese topclub speelt", besluit Alessandro Ciranni.

Ciranni voelt zich klaar voor een stap hogerop. Lees hier alles over de geïnteresseerde clubs.