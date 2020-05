BREAKING: Moeskroen kruipt door het oog van de naald en haalt alsnog zijn licentie voor het BAS

Een ontsnapping in ware Houdini-stijl. Moeskroen heeft via het BAS alsnog zijn licentie voor 1A verkregen. De marathonzitting van 3,5 uur bij de Licentiecommissie van afgelopen woensdag heeft dan klaarblijkelijk toch zijn vruchten afgeworpen.

Het zag er nochtans lange tijd benard uit voor de Henegouwers. Nadat de openstaande schulden aangezuiverd werden, bleef er nog het eeuwige struikelblok van de invloed van de makelaars op de club over.

Na enkele seizoenen met grote vermoedens, was er voor het eerst sprake van onomstotelijk bewijs dat de supermakelaars Pini Zihavi en Fali Ramadani betrokken waren in het beleid van de club. 'Les Hurlus' trokken echter voor het BAS de rechtsgeldigheid van die documenten in twijfel.

Moeskroen trekt dus na een marathonsessie afgelopen woensdag bij de Licentiecommissie aan het langste eind en komt ook volgend seizoen uit in 1A. Het is daarmee de vierde club dat groen licht krijgt bij het BAS, na eerder Lommel, Standard en Lierse Kempenzonen.