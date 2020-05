Mbokani klaar om een tweejarig contract te tekenen bij Antwerp? 'Als zijn eisen worden ingewilligd...'

Antwerp heeft het afscheid van Sinan Bolat en Kevin Mirallas al aangekondigd, maar er zijn nog spelers die bijna einde contract zijn. Topschutter Dieumerci Mbokani bijvoorbeeld.

Dieumerci Mbokani zou een verlengd verblijf bij de oudste club vna het land wel zien zitten. Volgens la Dernière Heure zou de Congolese goalgetter vragende partij zijn voor een contract van twee jaar.

Steven Defour

Maar het lijkt erop dat Mbokani zijn lot wil verbinden aan dat van Laszlo Bölöni. Ook de trainer van de Great Old is weldra einde contract en over zijn toekomst moet nog gecommuniceerd worden binnen de club.

Ook Steven Defour ziet binnen enkele weken zijn contract aflopen. La DH schrijft dat hij zijn verbintenis binnenkort wil verlengen.