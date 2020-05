Woedende directeur van Westerlo: "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd"

Westerlo reageerde na de beslissing van het BAS om Moeskroen zijn licentie te geven als door een wesp gestoken. Op de clubwebsite lieten ze het al weten het er niet bij te laten. Ook algemeen directeur Wim Van Hove kan zijn woede niet onder stoelen of banken steken.

Van Hove kan er met zijn verstand niet bij. “Of ik boos ben? Dat is nog zacht uit­gedrukt”, zegt hij in GvA. “Hoe kan je dit in godsnaam uitleggen? We waren er heilig van overtuigd dat de bewijzen tegen Moeskroen waterdicht waren. Het is duidelijk dat een procedure voor het BAS geen nut heeft."

"Dit schaadt Westerlo én heel het Belgische voetbal. Ik ben benieuwd wat de UEFA hiervan vindt. Ik wil geen domme ­dingen zeggen, maar dit is het falen van de ­licentieprocedure. Maar wees gerust: hier ­laten we het niet bij! Ooit zal het dossier openbaar ­worden. De strijd is nu écht ­losgebarsten. Volgende week overleggen we met ­onze ­advocaten. Nee, het laatste woord is nog niet gezegd."