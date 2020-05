En nu Moeskroen? Henegouwers zijn de paria van het Belgisch profvoetbal geworden

Het wordt geen makkelijk seizoen voor Moeskroen, als de KBVB intussen al geen manier vindt om hen er toch uit te halen. Ze hebben nog nul medestaanders binnen de Pro League. Daarbij komt ook dat ze amper nog budget hebben voor volgend seizoen.

Veel hulp van de topclubs hoeven ze bij Moeskroen niet meer te verwachten. De voorbije jaren wilden die nog wel eens een speler uitlenen aan Les Hurlus, maar momenteel klinkt het binnen de Pro League dat niemand nog zijn naam in hetzelfde artikel als Moeskroen wil zien staan.

Genoeg is genoeg. Westerlo, KV Mechelen en Cercle Brugge trokken in het verleden al van leer tegen de licentie van Moeskroen. Westerlo is van plan het nu tot het gaatje door te gaan om nog gelijk te krijgen. En ze zullen daarbij geen tegenwind van de KBVB ondervinden, want voor het eerst hebben die de licentieprocedure - en het BAS als laatste reddingsboei in het bijzonder - in twijfel getrokken.

Moeskroen staat alleen. De geruchten dat het budget gaat teruggeschroefd worden, zijn er al. Daarbij komt nog dat er maar net geld gevonden werd om de continuïteit van volgend seizoen te garanderen. Ook zal elke transfer nu met argusogen bekeken worden. 109 transfers de laatste vijf jaar, waarvan er velen geen minuut voor hen speelden.

Nee, Moeskroen moet niet rekenen op enige bijval van externen. "Eén tegen allen", wordt wel eens gebruikt als motivatiemiddel. Maar in het geval van de mannen van Le Canonnier is het nu echt wel zo.