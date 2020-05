'Indrukwekkende Dendoncker klaar voor transfer richting Italiaanse top'

Leander Dendoncker is uitgegroeid tot een steunpilaar in het elftal van Wolverhampton. De verdedigende middenvelder lijkt dan ook stilaan klaar te zijn voor de volgende stap in zijn carrière.

Volgens La Gazetta dello Sport kan Dendoncker rekenen op de interesse van Lazio Roma. De verrassende nummer twee uit de Serie A ziet in Dendoncker de ideale vervanger van de 33-jarige Lucas Leiva. Het is niet de eerste keer dat Dendoncker gelinkt wordt aan een overstap naar Italië. Voor hij richting Engeland trok had Dendoncker ook nog de keuze uit AC Milaan en AS Roma. Maar Dendoncker koos, zoals zoveel Belgen, voor de Premier League. Na een moeilijk start met weinig speelminuten knokte Dendoncker zich in de ploeg. Sindsdien is de 25-jarige niet meer weg te denken uit het elftal. Dendoncker werd destijds voor zo'n 15 miljoen euro weggeplukt bij Anderlecht en naar verluidt verlangt Wolverhampton minimaal het dubbele van dit bedrag.