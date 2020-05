Ivan De Witte begrijpt niet dat Club Brugge de play-offs wil laten verdwijnen: "Ze zien het als een risico"

Het systeem van de play-offs kent even moeilijke tijden. Door een eventuele hervorming naar 18 eersteklassers komt het systeem in het gedrang en bestaat de mogelijkheid dat het nadien niet terugkeert. Ivan De Witte van KAA Gent is voorstander van het systeem.

Om het positieve van play-off 1 te benadrukken wijst Ivan De Witte naar de goede Europese resultaten van de Belgische clubs sinds de invoering van het systeem. "Dat is dankzij de play-offs. De intensiteit van een play-off 1-­wedstrijd is te vergelijken met een ­Europese match, daar plukken we de vruchten van", legt de voorzitter van KAA Gent uit in Het Laatste Nieuws.

Play-off 2

Maar, ontkennen dat play-off 2 veel beter kan doet hij niet. "Ik begrijp dat de kleine clubs ertegen zijn. "Het format van play-off 2 hebben we veel te lang laten aanslepen. Daar hadden we sneller een ander pigment aan moeten toevoegen, maar daar wordt aan gewerkt."

Club Brugge

En dan is er nog Club Brugge, dat ook voor een afschaffing van de play-offs is. "Zij zitten met hun ­gedachten in Europa, voor hen is de ­Belgische competitie enkel een middel om dat doel zo snel mogelijk te bereiken. Zij beschouwen de play-offs eerder als een risico dan een facilitering om hun doel te behalen. Dat is geen kritiek, maar wel het grote verschil met de andere topclubs in België", besluit hij.