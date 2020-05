Ex-speler Antwerp werkt als makelaar: "Makelaar is zo'n akelig woord, ik noem het begeleider!"

De 35-jarige Roel Van Hemert, die in het verleden onder meer uitkwam voor Antwerp, Lierse en Waasland-Beveren, runt samen met boezemvriend Sherjill MacDonald Real Soccer Management, waarin ze jonge voetballers begeleiden bij het maken van de juiste carrièrestappen.

Voetbalkrant.com sprak hierover met de Nederlandse verdediger, die op zijn 35ste volgend seizoen zal uitkomen voor Hooikt, in de Antwerpse derde provinciale.

Roel, hoe kom je er in hemelsnaam bij om te beginnen als makelaar?

"Samen met Sherjill (MacDonald), een erg goede vriend, waren we jaren geleden aan het denken wat we na onze carrières gingen doen. Doordat we in onze loopbanen heel wat goede en slechte keuzes gemaakt hebben, leek het ons erg zinvol om spelers te gaan begeleiden. We kennen de valkuilen als geen ander. Vandaar noem ik het ook liever 'begeleider', niet 'makelaar', dat klinkt zo akelig."

Er geldt inderdaad een negatieve connotatie bij het woord 'makelaar'. Is dit iets wat je heeft doen twijfelen om erin te stappen?

"Nee, integendeel. Het gaf ons motivatie het wél te doen. Sherjill en ik zijn al vrienden van de periode waarin hij bij Beerschot en ik bij Antwerp speelde. We zijn erg complementair en hebben het hart op de tong. Zowel hij als ik hebben spelers zien passeren die niet doorgebroken zijn, hoewel ze veel meer talent hadden. Ons doel is om onze jongens te begeleiden en de best mogelijke keuze te laten maken in het belang van de carrière van de speler."

"Zo kreeg ik ook al eens de kans om een jongen binnen te loodsen bij een eersteklasser. Maar ik heb hiervoor bedankt. Wat heeft zo'n jongen eraan om bij een eersteklasser op de bank te zitten? Minuten maken... dat is wat telt op jonge leeftijd!"

Hoe gaan jullie te werk?

"Wel, momenteel werken we met vijftien spelers. Voornamelijk jonge spelers, tussen 18 en 23 jaar, wat een essentiële leeftijd is in de carrière van een voetballer. De keuzes die je daar maakt zijn van kapitaal belang. We werken bewust met een beperkt aantal spelers, net omdat we ze zo intensief begeleiden. We werken enkel samen met jongens waar we écht in geloven!"

"Zo werken we bijvoorbeeld samen met een personal trainer die voor de jongens schema's opstelt. We komen ook wekelijks samen om een trainingssessie te doen."

"Zowel Sherjill als ikzelf zijn erg open in onze communicatie. Soms treden we als vader op voor onze spelers, dan weer als grote broer of vriend. Ook met de ouders van de jongens staan we erg nauw in contact. We krijgen erg goede feedback van onze spelers, wat prioritair is voor ons."