Huyck miste alle steun van de rest van de K11: "Ik had ook nooit aanvaard dat Cercle Brugge had moeten degraderen"

Waasland-Beveren voelt zich in de steek gelaten door de rest van de K11. De clubs draaiden na heel wat gelobby hun kar en Waasland-Beveren werd het kind van de rekening.

Voorzitter Dirk Huyck wist al voor de stemming hoe laat het was. "We hebben de collega's van de K11 die ons vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur vrijdag nog opgebeld, maar toen al was duidelijk dat het kalf verdronken was. Iedereen heeft voor zijn eigen belang gekozen en Waasland-Beveren is opgeofferd. Zelf zou ik zoiets nooit doen met een andere club", klinkt het bij Sporza.

De K11 kreeg beloftes van de G5 over solidariteitsbijdragen en W-B werd 'collateral damage'. "We hebben geen eerlijke kans gekregen om ons tot de laatste speeldag te verdedigen. Het kan dat onze kansen klein waren, zoals de analisten zeggen, maar ze waren er wel. We hebben al gewonnen tegen topclubs dit jaar. Als de coronacrisis 2 weken eerder was begonnen, dan was Cercle Brugge gedegradeerd. Dat had ik ook nooit aanvaard."