Charleroi is superambitieus richting volgend seizoen: "Voorbeeld nemen aan Gent"

In een Facebook live liet Mehdi Bayat weten wat de ambities voor volgend seizoen zijn. Charleroi wil een blijvende rol in de top van het Belgisch voetbal gaan spelen.

Charleroi eindigde knap derde dit seizoen en wil zich in Europa laten zien. "Als we voorrondes moeten spelen, gaan we proberen de poulefase te halen. Als we direct in de poules zitten willen we een rol van betekenis spelen in die competitie", zei Bayat. "Als we de resultaten van de andere Belgische clubs zien - ik denk dan aan Gent vorig seizoen - hebben we de kwaliteiten om in die competitie iets te betekenen."

Maar de competitie wordt het hoofddoel. "Wij willen ons kwalificeren voor play-off 1 en dus in de top vier eindigen na de reguliere competitie. Dat wordt moeilijk, want de concurrentie zal groot zijn, maar we zullen er alles aan doen."