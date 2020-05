"Waarom niet terug naar een tweede klasse met amateurclubs?" Gemiste kans om 1B gezonder te maken

We hebben het zelf ook al een paar keer aangehaald: waarom laat je geen amateurclubs toe in 1B? Al jaren wordt er geklaagd over de format, maar er wordt niks aan gedaan. Ook nu weer niet...

"Waarom keren we niet terug naar een eerste en een tweede klasse? In de tweede klasse speel je met een 16-tal clubs. 3 à 4 zullen investeren om te promoveren, het middenblok zal naar eigen budget spelen en een keer willen stunten tegen de toppers", haalt ook journalist Tom Boudeweel aan bij Sporza. Een plan om elkaar niet kapot te concurreren. "Dat hoeven zeker niet allemaal profclubs te zijn. Waarom kan een doelman of een verdediger niet halftijds gaan werken als sportleerkracht bijvoorbeeld? Zulke spelers hoeven toch geen duizenden euro's per maand te verdienen?" "Dan voorkom je dat clubs mekaar kapotmaken en in handen vallen van buitenlandse investeerders. Want de budgetten moeten omlaag, dat is de laatste weken duidelijk geworden."