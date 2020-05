Anderlecht in nog geen elf maanden tijd: één overblijver van de zes assistenten die het seizoen begonnen

Het blijft maar verschuiven bij Anderlecht. Vandaag werd bekend dat ook Floribert Ngalula volgend seizoen geen deel meer uitmaakt van de technische staf van de A-ploeg. Sinds begin vorig seizoen is er maar één overlevende...

Vincent Kompany terzijde gelaten uiteraard. Die zal de komende jaren al zeker de enige constante blijven binnen de technische leiding van de A-ploeg. Zijn rol begin dit seizoen was echter ook anders dan diegene die hij nu heeft. Kompany deed zowat alles de eerste maanden en kwam ook tot de conclusie dat zoiets niet haalbaar is. Te meer omdat er steeds meer vragen rezen bij de Licentiecommissie over zijn functie en de benodigde diploma's...

Te weinig plaats

Maar goed: het seizoen begon dus met Kompany, Simon Davies, Pär Zetterberg, Floribert Ngalula, Karim Belhocine, Jonas De Roeck en Max de Jong. Fysical coach Bram Geers werd gaandeweg nog toegevoegd. Het was een vreemd beeld toen dat er stoeltjes moesten worden bijgezet naast de dug out om iedereen een plaatsje te geven. Een dokter, een kinesist, materiaalmannen en zeven reservespelers moesten er immers ook nog bij.

Belhocine vertrok wel al in de voorbereiding naar Charleroi. Simon Davies gaf er in februari zelf de brui aan om persoonlijke redenen en Frank Vercauteren werd al snel als nieuwe T1 voorgesteld. Bij het uitbreken van de coronacrisis was het de beurt aan Pär Zetterberg om te vertrekken wegens te duur voor wat hij deed. Keeperstrainer Max de Jong werd overbodig na het aantrekken van Jelle ten Rouwelaar en kwam vorige week tot een 'onderling akkoord' om de club te verlaten.

Still?

Vandaag was het dus de beurt aan Floribert Ngalula, die naar de belofteploeg wordt gestuurd. De jeugdvriend van Kompany hield zich vooral bezig met het verdedigende compartiment, maar wordt nu dus ook een bank achteruit gezet. Dat betekent dus dat enkel Jonas De Roeck nog overblijft van de zes assistenten die het seizoen 2019-2020 begonnen. Toch wel redelijk straf in nog geen 11 maanden tijd.

Nu praat Anderlecht met Edward Still, de voormalige assistent bij Club Brugge. Hoeveel meer kan er nog veranderen? Niet veel, want over het werk van De Roeck is men heel tevreden bij paars-wit. Misschien nog iets in de omkadering? Hoe dan ook blijft het geld kosten, want ook De Jong had nog een seizoen contract lopen. Ooit gaat er ook in het technische departement 'rust' moeten gevonden worden.