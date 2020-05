📷 UPDATE: Deal is rond: Leko nieuwe coach van Antwerp

Ivan Leko is de nieuwe coach van Antwerp. Dat is deze namiddag in de kantoren van Paul Gheysens in de Ghelamco Arena beklonken. Ondertussen is er ook al bevestiging.

UPDATE: Antwerp heeft de komst van Leko inmiddels bevestigd. Over de invulling van de technische staf komt eerstdaags meer nieuws. Ivan Leko komende 2 seizoenen hoofdtrainer van R. Antwerp FC! 🖊️📃



De officiële voorstelling van onze nieuwe coach en meer info over de samenstelling van de technische staf volgt volgende week.



We kijken uit naar een succesvolle samenwerking! 🤝 pic.twitter.com/SXUaAZ82Jl — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 20, 2020 Op de foto die rond gaat is Ivan Leko te zien met de voorzitter van Antwerp Paul Gheysens en zijn zoon. De drie drinken een glas champagne. Intussen is bekend dat het was om de deal te beklinken. De 42-jarige kampioenencoach van Club Brugge gaat straks zijn contract tekenen. Hij woont trouwens niet ver van de Bosuil en er waren al langer gesprekken aan de gang.