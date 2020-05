STVV geeft 18-jarige rasechte Truienaar zijn eerste profcontract

Steuckers is een echte Truienaar en doorliep alle jeugdreeksen bij STVV. Gisteren mocht hij er ook zijn eerste profcontract ondertekenen. Onder het toeziend oog van begeleider Bjorn Ruytinx poseerde hij ook voor zijn eerste foto. Vorig seizoen kwam de aanvallende middenvelder uit voor de beloften van de club.

Congratulations Jarne Steuckers with your first professional contract at @stvv.



Good luck!#stvv