Verlaat sterkhouder Standard al na één seizoen?

Zit het er al op voor Vanheusden bij Standard? Inter Milan zou de optie overwegen om de 20-jarige verdediger terug te kopen via de clausule die Inter en Standard vorig seizoen overeenkwamen.

Vanheusden werd voor 12,6 miljoen door Standard overgenomen van Inter Milan, een recordtransfer in het Belgische voetbal. Maar in het contract dat toen ondertekend werd, stond dat Inter de verdediger mocht terugkopen voor 15 miljoen euro. Een optie die ze nu zouden willen lichten weet HLN.

Terugkopen voor 15 mijoen zou echter enkel mogelijk zijn na twee seizoenen en niet na één zoals nu. Maar Standard zit financieel in nauwe schoentjes en haalde ternauwernood zijn licentie voor 1A. Een speler verkopen voor 15 miljoen euro kan ervoor zorgen dat ze in Luik opnieuw financiële ruimte hebben. Speler en entourage zelf wilden de interesse vanuit Italië niet bevestigen en zeggen dat een contractverlenging bij Standard ook nog mogelijk is.