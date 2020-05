Mazzu over keuze voor Union: "Mogelijk om kampioen te spelen" en "Interesse van Standard? Ja, neen en misschien"

Van de Champions League zes maanden geleden naar Union in 1B: het is een opmerkelijk verschil, maar Felice Mazzu heeft zin in de uitdaging. De coach heeft voor het eerst toelichting gegeven bij zijn keuze voor de Brusselse club.

Mazzu stond verschillende media te woord in het Dudenpark. "Misschien is het een verrassing voor de pers om mij hier terug te vinden, maar niet voor mij. Ik ben een simpel iemand. Ik ken Brussel goed. Ik heb hier goede herinneringen." Ik stap in dit project met veel positieve energie Bij VRT NWS verduidelijkt Mazzu wat voor hem het belangrijkste is. "Ik wil het plezier terugvinden. Ik stap in dit project met veel positieve energie. Het doel is duidelijk. Daarom ook dat het over een contract van één jaar gaat. De club heeft veel ambitie en de middelen. Ja, het is mogelijk om kampioen te spelen." De ex-coach van Genk en Charleroi werd ook gelinkt aan Standard. Heeft hij met de Rouches gesproken. "Ja, neen en misschien", klinkt het eigenzinnige antwoord.