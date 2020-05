Club Brugge, Antwerp en Pro League vinden datum voor Bekerfinale en wachten nu op groen licht van de stad Brussel

Een dikke week voor de bekerfinale sloeg het coronavirus toe in ons land. Club Brugge en Antwerp moesten een streep trekken door hun langverwachte eindstrijd, maar die kan er begin augustus misschien toch komen.

De Pro League wil de bekerfinale graag zien doorgaan en Club Brugge en Antwerp natuurlijk ook. De Pro League heeft zelfs al een officiële brief gestuurd naar de stad Brussel, weet Het Laatste Nieuws. Ze vragen daarin om de finale te laten doorgaan op 1 of 2 augustus in het Koning Boudewijnstadion.

Club Brugge en Antwerp willen graag spelen

Maar een uitspraak van Brussel over de bekerfinale laat al een poos op zich wachten. "Het blijft afwachten of Brussel ­bereid is mee te werken. Er is geen groen licht", verklaarde Pro League-CEO Pierre François bij HLN.

Ook de twee club willen maar wat graag naar de Heizel begin augustus. "Dat hoeft niet te verbazen. Het is voor hen een fantastische opportuniteit. Club kan de dubbel pakken, Antwerp kan een beter Europees ticket versieren", besloot François.