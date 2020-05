Deze uitspraak van Bölöni gaan ze in Luik niet graag horen: "Ik kreeg nooit een kans bij een topclub. Kampioen spelen met Standard is toch anders dan de titel pakken met Anderlecht"

Laszlo Bölöni is niet langer de coach van Antwerp FC. De Roemeen wil graag in België blijven, maar solliciteert tussen de lijnen door vooral naar een kans bij een topclub. Vooral zijn vergelijking is opvallend.

“België is mijn tweede thuis geworden”, aldus de voormalige coach van Standard en Antwerp FC in Het Laatste Nieuws. “Ik zou blij zijn om hier te kunnen blijven, maar momenteel heb ik nog geen aankondigingen te maken.”

“Ik vind het vreemd dat ik in mijn carrière nooit aan de absolute top heb mogen werken”, verrast de Roemeen. “Kampioen worden met Sporting Lissabon is nog anders dat de titel pakken met FC Porto of SL Benfica. En kampioen zijn met Standard is nog wat anders dat de titel winnen met RSC Anderlecht.”

Ik ben zelf niet weggelopen van de verantwoordelijkheid om volgend seizoen de titel te pakken met Antwerp

In Luik zullen ze het graag horen… Al doelt Bölöni natuurlijk op de druk die bij een topclub nooit gaat liggen. “Maar zo’n gewicht dragen maakt me niet bang. Ik ben zelf niet weggelopen van de verantwoordelijkheid om volgend seizoen de titel te pakken met Antwerp. Want dat moet er nu gebeuren.”