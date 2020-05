Nieuwe trainer, facelift van de kern en de verhuis naar een nieuwe tribune: Antwerp-fans staan voor veel veranderingen

Een nieuwe trainer, wellicht nog flink wat aanpassingen in de spelerskern en de nieuwe tribune: de Antwerp-fan staat voor veel veranderingen in de aanloop naar het volgende seizoen.

Aan het einde van het seizoen 2019/20 ging de oude Tribune 2 van Antwerp gesloten worden en de club mikt op het begin van het volgende seizoen om de nieuwe Tribune 4 in gebruik te nemen. Door de coronacrisis was er geen tijd om afscheid te nemen van de sfeertribune van het Bosuilstadion, waar fans vanaf volgend seizoen niet meer worden toegelaten.

"Het zal wennen worden, die verhuis. Want Tribune 2 is natuurlijk een stukje traditie van de club. Maar het hoort nu eenmaal bij de vele stappen die de club moet zetten in de verdere uitbouw en professionalisering. De noodzaak weegt op tegen de charme. Zeker als je op termijn wil meedoen voor de titel en de voorrondes van de Champions League. De capaciteit is overigens al naar beneden gehaald om aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen", aldus Antwerp-fan Bart De Vré.

KAA Gent als voorbeeld

Om ambitieus te blijven met de club volgens De Vré de noodzakelijke stappen te zetten, zowel op en naast het veld. "Inderdaad, ook in de spelerskern. Nu hebben we vooral veel ervaring in de spelersgroep, maar het mag meer een mix worden tussen ervaring en jong talent. Bijvoorbeeld jonge spelers kopen voor 2 miljoen, ze laten groeien om ze vervolgens voor een veelvoud te verkopen", legt hij uit.

Als voorbeeld wijst hij naar KAA Gent. "Daar is ook stapsgewijs gebouwd aan een nieuwe infrastructuur en een goede kern. Kopen en verkopen, dat is nu eenmaal het Belgische voetbal."

Bart De Vré is beheerder van het Youtube-kanaal 'Sfeer Royal Antwerp Football Club' en maakte een sfeerverslag van het seizoen 2019/20.