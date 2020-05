Opvallende beslissing van de KBVB: er mogen nieuwe spelers opgesteld worden in promotiefinale en bekerfinale

De KBVB heeft een verrassende beslissing genomen. In de promotiefinale tussen Beerschot en OHL en de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp mogen nieuwe spelers opgesteld worden. Artikel B1020 in het bondsreglement is dus aangepast.

De Pro League moest de KBVB aansporen om de regel te veranderen in het bondsreglement. ze hebben ook woord gehouden, want volgens Gazet van Antwerpen is het reglement ook daadwerkelijk aangepast. Het wil zeggen dat OHL en Beerschot nieuwe spelers mogen opstellen in de promotiefinale, maar ook dat Antwerp en Club Brugge nieuwe spelers mogen opstellen in de bekerfinale. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd. De KBVB heeft Artikel B1020 in het bondsreglement aangepast. Dat wil zeggen dat OHL en Beerschot begin augustus nieuwe spelers kunnen opstellen in de tweede promotiefinale. Hetzelfde geldt voor Club Brugge en Antwerp in de bekerfinale.👇 pic.twitter.com/FscerLnZ5N — Koen Frans (@koenfrans) May 27, 2020