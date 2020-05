Antwerp zoekt 4 à 5 gerichte versterkingen en is 'on speaking terms' met jongens die einde contract zijn

Antwerp heeft een eerste belangrijke horde naar volgend seizoen toe genomen: het aanduiden van een technische staf. De spelerskern aanvullen is de volgende stap.

Op 1 augustus staan Antwerp en Club Brugge tegenover elkaar in de bekerfinale. Met Sinan Bolat en Wesley Hoedt zijn twee belangrijke spelers vertrokken en de contracten van Steven Defour, Dino Arslanagic en Dieumerci Mbokani zijn bijna afgelopen. Het zal dus weer een drukke zomer worden in Deurne-Noord, maar daar is General Secretary & Sports Sven Jaecques al aan gewend.

Vier à vijf versterkingen

"Ik ben hier nu vier jaar en ik heb het nooit anders geweten. Elk seizoen hebben we in de zomer heel wat werk. Zelfs werk dat onmogelijk leek hebben we tot een goed einde gebracht en we hebben er alle vertrouwen in dat het ons nu opnieuw gaat lukken", bikt Jaecques vooruit op de komende maanden.

Verder gaf hij aan dat Ivan Leko zich aan enkele nieuwkomers mag verwachten. "De coach wil een goed team hebben en wil dat klaar hebben als de voorbereiding begint. Maar de voetbalrealiteit heeft geleerd dat zoiets niet mogelijk is en dat weet de coach ook. We mogen zeker niet overhaast te werk gaan. We hebben vier à vijf gerichte versterkingen nodig."

Dieumerci Mbokani

De prioriteiten: een doelman, een back-up voor Dieumerci Mbokani en een centrale verdediger. En dan zijn er nog de aflopende contracten, onder andere dat van Mbokani zelf. "Er zijn nog enkele dossiers lopende over contractverlengingen. We zijn 'on speaking terms'. Nieuws daarrond volgt de komende weken."

Dus ook over de Gouden Stier van dit seizoen. "Vorig jaar heeft hij na de laatste match, tegen Charleroi, zijn afscheid aangekondigd en twee weken later heeft hij bijgetekend", aldus Jaecques. Alles kan, en iedereen met een Antwerp-hart hoopt op een verlengd verblijf van de Congolese publiekslieveling.