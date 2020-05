Junior Edmilson solliciteert openlijk naar terugkeer Jupiler Pro League

Junior Edmilson zit voorlopig terug in België. En die passage is nog niet onopgemerkt gebleven.

Zo werd de Braziliaanse Belg woensdagavond met enkele (ex-)Rouches betrapt tijdens een verboden oefenwedstrijdje. Daarover kon u bij ons HIER al meer lezen.

Tegenover RTBF laat de aanvaller zich uit over een mogelijke terugkeer naar België. "In januari waren Standard en ik dichtbij een akkoord, maar uiteindelijk is de deal niet doorgegaan."

Edmilson wordt nog steeds gelinkt aan Standard, al lijkt hij vooral financieel onhaalbaar. U kon bij ons HIER al lezen dat Edmilson een zomerse transfer naar Standard uitsloot.

Zou Edmilson dan een andere Belgische club overwegen? "Standard is de club van mijn hart en mijn tweede thuis. Maar in het voetbal weet je nooit. Als een Belgische club mij een mooi project voorschotelt..."