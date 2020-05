Mpoku, Edmilson en verschillende Standard-spelers worden betrapt op partijtje voetbal

Verschillende spelers van Standard en ex-spelers van de club Paul-José Mpoku en Junior Edmilson zijn woensdagavond betrapt op een verboden oefenpartij.

Bizar nieuws uit Wezet. Daar werd woensdagavond een verboden oefenwedstrijd stilgelegd. Onder de aanwezigen: Paul-José Mpoku, Junior Edmilson, Samuel Bastien en Mehdi Carcela. Daarnaast waren ook nog enkele spelers van amataeurclubs FC Luik en RFC Visé aanwezig.

De wedstrijd onder vrienden kon ook op veel interesse rekenen. In totaal waren zo'n 60 personen aanwezig. Schepen van Sport in Visé Julien Wolf legde de partij stil. "Ik ben meteen ter plekke geweest om de wedstrijd stop te zetten."

"Ik herkende direct enkele bekende gezichten uit de voetbalwereld. Zij zouden het voorbeeld moeten geven. We ziten in een gezondheidscrisis", was Wolf kordaat.

Zowel Paul-José Mpoku, als Junior Edmilson waren aanwezig. Beide voetballers geven dan ook toe in de fout te zijn gegaan. "Enkele amateurs hadden ons uitgenodigd en ik ging er van uit dat het elf tegen elf ging zijn. Opeens was er een veel grotere groep", zegt de voormalig kapitein van Standard

Ook Edmilson heeft zijn fout toe, maar was niet tevreden met het optreden van Julien Wolf. "Hij heeft ons helemaal niet verteld te vertrekken. Hij wil gewoon aandacht. Hij zou beter eerlijk zijn."

Voorlopig is het nog wachten op wat de clubs te zeggen hebben op de aanwezigheid van hun spelers tijdens deze wedstrijd.