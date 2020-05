Moeskroen wijst bod van Antwerp af, de club wil twee miljoen voor doelman

Antwerp is nog steeds op zoek naar een nieuwe eerste doelman. De naam van Jean Butez weerklinkt steeds luider op de Bosuil, maar de clubs liggen nog ver uit elkaar.

Antwerp zag een eerste bod van een miljoen euro afgewezen worden. Moeskroen wil graag het dubbele daarvan ontvangen. Antwerp moet in de strijd om Butez zien af te rekenen met Gent, Anderlecht en Club Brugge, maar is wel het concreetst.

Butez zou bij de andere clubs ook pas tweede doelman worden, waardoor zijn voorkeur bij Antwerp ligt. Antwerp is dan weer overtuigd dat het sterke papieren heeft om Butez binnen te halen. De Franse doelman gaat zijn laatste contractjaar in.

Antwerp is al zo goed als rond met de Iraniër Alireza Beiranvand. Die transfer zou al afgerond zijn, maar een officiële bevestiging kwam er nog niet. Wat wel zeker is, is dat doelmannen Bolat en Teunckens de club verlaten.