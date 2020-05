Leko neemt plaats in van Bölöni: "Geen negatieve keuze om wat geweest is, maar een positieve om wat komt (Leko)"

Donderdag werden Ivan Leko en zijn technische staf voorgesteld bij Antwerp. Voor de eigenlijke presentatie werden Laszlo Bölöni en Wim De Decker nog bedankt voor hun verdiensten bij de club.

Laszlo Bölöni nam het roer over bij Antwerp toen de club net naar eerste klasse A was gepromoveerd en was op het einde van dit seizoen einde contract. Er werd beslist om hem geen nieuw contract te geven.

"We zijn een van de weinige clubs die de laatste jaren geen mensen heeft moeten ontslaan. Het contract was ten einde nadat Bölöni een mooi traject heeft gereden. Dat moet je langs twee kanten aanvaarden en dat wás ook zo. Alles is zeer respectvol verlopen. Met veel dankbaarheid naar beide kanten toe", lichtte General Secretary & Sports Sven Jaecques het vertrek van Bölöni donderdag toe.

Moderne stijl met Ivan Leko

Met Leko heeft de club voor een modernere coach gekozen, die de club dominanter moet laten voetballen. "Ivan combineert zijn passie en enthousiasme met een zeer moderne visie op voetbal en een open communicatie. Het is geen negatieve keuze om wat geweest is (Bölöni, nvdr.), maar een positieve (Leko, nvdr.) om wat komt", aldus Jaecques.