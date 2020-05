Onderzoek wijst uit: 'Voetbal in coronatijden is veilig'

In Nederland ligt de competitie tot september stil. Recent onderzoek toonde echter aan dat de kans op besmetting tijdens het voetballen erg klein is.

De KNVB liet onderzoek uitvoeren omtrent het besmettingsgevaar tijdens voetbalwedstrijden (voor de spelers). Na analyse van bijna 500 Eredivisie-wedstrijden bleek dat het slechts sporadisch voorvalt dat twee spelers zich langer dan dertig seconden binnen anderhalve meter afstand van elkaar bevinden. Het risico om het coronavirus over te dragen is dan ook erg klein.

Edwin Goedhart, teamarts van Oranje, reageerde bij FOX Sports. "Voetbal is een veilige sport, ook in deze coronatijden. We maken ons sterk dat we zonder al te veel risico's gewoon terug het veld op kunnen."

In Nederland mogen jeugdspelers tot en met 18 jaar vanaf 1 juni de trainingen hervatten, zónder daarbij anderhalve meter afstand in acht te houden.