Gastgezin Evenepoel zag wanneer hij de zin in voetbal verloor: "Zijn motivatie was helemaal weg"

Iedereen kent uiteraard het verhaal van Remco Evenepoel. Een getalenteerde voetballer die doorstootte naar de wereldtop in het wielrennen. Toen hij bij PSV in de jeugd voetbalde, logeerde hij bij gastgezin Smetsers in het Nederlandse Best.

Evenepoel maakte op zijn 15de de klik. “Er was een groot verschil tussen de voetballer Remco voor en na zijn hamstringblessure. Hij heeft die blessure op­gelopen bij Anderlecht en is er in mijn ogen nooit helemaal van hersteld. Hij is toen de zin in het voetbal kwijt­geraakt", zegt vader Bart in GvA.

"Ik weet nog dat hij later een ­wedstrijd in Nederland speelde. Toen we ­gingen kijken, schrokken we. Zijn moti­vatie was helemaal weg. In sporten had hij nog zin, maar niet meer in voetbal.”