Bondscoach Martinez verklapt welke jongeren hij in het oog houdt voor het EK

Roberto Martinez moet niet enkel een prijs pakken met de Rode Duivels, hij moet ook de basis voor de toekomst leggen. Dat wil zeggen: jeugd integreren in de ouder wordende kern van de Rode Duivels. En daar is hij volop mee bezig.

Martinez zit niet stil. "Daarom volgen we een groep van 45 spelers op de voet. Zo heb ik ook Junior Edmilson bezocht in Qatar. Toen hij België verliet, haalde hij een erg hoog niveau", zegt hij in Het Nieuwsblad. “We volgen nu ook de jongens geboren in 2000 of later. Twee van hen haalden de voorbije maanden een zeer hoog niveau: Doku en De Ketelaere.”

Het voorstel om beloften in de profreeksen te laten spelen, zag hij wel zitten. “We moeten ervoor zorgen dat beloften blijven bijleren. Daarom had ik graag de U21 van de grote clubs in 1B zien spelen.”