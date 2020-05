Licht aan het einde van de tunnel? In dit land mag er opnieuw publiek in de stadions

In Hongarije mag er opnieuw publiek in het stadion, al is het wel in beperkte mate. De regering zag erop toe dat alle maatregelen goed opgevolgd werden.

De Hongaarse competitie is de eerste waar er opnieuw publiek binnen mag in een stadion. Op Wit-Rusland na dan, waar alles verliep alsof er geen coronavirus bestond. Na ongeveer 2,5 maand is het een primeur om in Europa een sportwedstrijd te zien mét publiek. Al waren er wel veiligheidsmaatregelen. Zo mocht er slechts één zitje per vier ingenomen worden. In Duitsland blijft men de competitie afwerken achter gesloten deuren. In Polen wil men eind juni ook voetballen met een beperkt publiek zoals in Hongarije. (archieffoto)