Topkinesist Maesschalck over mentaliteit Hazard én Mignolet: "Simon is er alle dagen mee bezig"

Lieven Maesschalck is de steun en toeverlaat van zowat elke topsporter in België. De topkinesist krijgt ze allemaal over de vloer. Zo ook Eden Hazard en Simon Mignolet. De ene heeft zich tijdens de coronacrisis klaargestoomd voor de herstart, de andere zette een straffe prestatie neer.

Simon Mignolet liet zich immers gelden in de Container Cup, waar hij indruk maakte met zijn fysieke kracht. "Ik ken Simon zijn mentaliteit. Een ongelofelijke prof", zegt Maesschalck in De Zondag. "Qua uithouding en qua powertraining. Hij is er alle dagen mee bezig. Een bewijs van zijn professionalisme. Een keeper moet niet alleen keeper zijn, hij moet performant zijn. Simon is daar het bewijs van. En daardoor staat hij vandaag waar hij vandaag staat."

Nu is het ook zaak om Eden Hazard topfit te krijgen voor het EK van volgend jaar. "Ik ken Eden intussen heel goed. We hebben behoorlijk wat contact. De doelstelling was om hem fit te krijgen voor het EK. Mét de toestemming van Real Madrid. Eden heeft er alles aan gedaan om klaar te geraken. En hij is ook klaar. Niet voor het EK, maar voor de heropstart van de Spaanse competitie. Dat vind ik tof. De coronacrisis heeft zijn mentaliteit niet veranderd."