Mbokani na winst Ebbenhouten Schoen: "Antwerp biedt slechts één jaar... Anderlecht, Standard, Club Brugge,... ik sta open voor elk voorstel"

Dieumerci Mbokani heeft vandaag zijn tweede Ebbenhouten Schoen gewonnen. Uiteraard kon de uitreiking niet met publiek doorgaan en de topschutter van de Jupiler Pro League zat zelf in Monaco. Maar hij gaf wel al een reactie...

"Ik ben fier op deze trofee en ik denk wel dat ik hem verdien. Als ik de prijs zelf niet zou hebben gewonnen? Dan zou ik hem aan Mata van Club gegeven hebben”, zei Mbokani aan Proximus Sports.

En nu? Zijn contract bij Antwerp loopt af en er is nog geen akkoord. “Ik heb een mooi seizoen gespeeld en wens mijn ex-ploegmaats bij Antwerp te bedanken. Ik ben nu einde contract en kan niet zeggen of ik het truitje van Antwerp nog zal dragen. We zijn wel nog aan het onderhandelen. Ik zou graag een contract voor twee jaar willen en men biedt me slechts een verbintenis voor één jaar aan. Of Anderlecht nog ergens in mijn hoofd zit? Anderlecht, Standard, Club Brugge, ... ik sta open voor elk voorstel."