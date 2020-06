Genk heeft creatieve middenvelder met neus voor doelpunten op het oog

Racing Genk probeert zijn huiswerk vroeg af te hebben voor volgend seizoen. De Limburgers hebben nu een Argentijnse middenvelder op het oog.

Racing Genk speurt de Zuid-Amerikaanse markt af. Eerst werd verdediger Daniel Muñoz uit Colombia weggeplukt en nu wil de uittredende landskampioen zich versterken met een 23-jarige Argentijn.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft KRC Genk zijn pijlen gericht op Juan Brunetta. De aanvallende middenvelder kwam in de jeugd uit voor Boca Juniors en draagt nu het shirt van Godoy Cruz.

6 goals bij hekkensluiter

De creatieve middenvelder weet de goal staan, want in 19 competitiewedstrijden scoorde Brunetta zes keer en gaf hij een assist. Niet slecht, aangezien Godoy Cruz helemaal laatste staat in de Argentijnse Superliga.