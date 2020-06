KV Mechelen neemt afscheid van Swinkels, Vanlerberghe en Vanzeir

KV Mechelen heeft een beslissing genomen omtrent de toekomst van enkele spelers. Zo moest de club beslissen of de aankoopopties in de contracten van Vanzeir en Vanlerberghe gelicht ging worden.

Dat doet de club niet. De twee keren in principe terug naar respectievelijk Club Brugge en Racing Genk. "We willen steeds een kwaliteitsvolle kern samenstellen waarin we het evenwicht tussen ervaring en jeugd behouden. En dat rekening houdend met de financiële mogelijkheden. Die evaluatie maken we elk seizoen”, laat sportief directeur Tom Caluwé weten.

Naast de twee huurlingen is er ook voor Swinkels, Tainmont, Corryn en Castro volgend seizoen geen plek meer Achter de Kazerne. Hun contract liep af en wordt niet verlengd.

Vier spelers die met de club kampioen werden in 1B en de beker wisten te winnen. “We willen alle spelers van harte bedanken voor hun inzet. Een titel, een beker en/of een zesde plaats in 1A: het blijft een ongelofelijke prestatie waar elk van hen aan heeft meegewerkt", valt te lezen op de website van de club.