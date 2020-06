Slechts een iemand testte positief op Covid-19, het Tottenham van Vertonghen en Alderweireld is de getroffene

Binnen twee weken staat de heropstart van de Premier League op het programma, maar voorlopig blijven er positieve gevallen getest worden in Engeland.

Deze keer kwam er een positieve test uit Londen, waar Tottenham getroffen werd. Positief is wel dat er slechts een iemand in de hele Premier League positief testte.

Of het gaat om een speler of een stafflid werd nog niet meegedeeld door de club. Tottenham verzekerde wel dat de persoon in kwestie geen symptomen vertoonde en nu een week in quarantaine zal gaan.

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen waren wel gewoon van de partij op training. De twee verdedigers bereiden zich intensief voor op de herstart. Nog goed nieuw voor Tottenham is dat met Kane, Bergwijn en Sissoke er al drie spelers terugkeerden uit blessure en ook Son trainde weer mee. De Zuid-Koreaan voltooide de afgelopen weken zijn militaire dienstplicht.