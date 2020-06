🎥 Antwerp geeft startschot abonnementenverkoop met unieke actie: "Oe graaf is da?"

Antwerp is begonnen met de abonnementenverkoop voor het seizoen 2020-2021. Om de twijfelaars over de streep te trekken kondigt 'The Great Old' een opvallende beloning aan bij het verlengen van je abonnement.

Zo zal de foto van iedere abonnee geïntegreerd worden in het rugnummer van de Antwerp-spelers. Zo ben je als Antwerp-supporter (letterlijk) nog nooit zo dicht geweest bij je favoriete speler. Bekerfinale Daarnaast geeft de club ook nog info over de tickets van de bekerfinale die begin augustus achter gesloten deuren doorgaat. “Ik schenk mijn ticket aan The Great Old, waarbij het bedrag 100% naar RAFC gaat (én dus niet naar de KBVB). Of een omzetting (30 euro) naar jouw cashless card. Deze omzetting kan je voltooien in jouw nieuwe ONE-account. Of een omzetting (30 euro) naar een voucher voor merchandise op onze webshop. Deze omzetting kan je voltooien in jouw nieuwe ONE-account.”